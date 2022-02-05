مقترح اممي لانهاء ازمة ”صافر“ وموافقة مبدأية من الحكومة والحوثي

السبت 05 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت الأمم المتحدة السبت، عقدها اجتماعات بناءة مع الحكومة اليمنية والحوثيين الأسبوع الماضي حول التهديد الذي يشكله خزان صافر العائم الراسي قبالة الساحل الحديدة.

وقال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد جريسلي في بيان صحافي، إنه عقد اجتماعات بناءة الأسبوع الماضي لمناقشة اقتراح المنظمة الدولية للتخفيف من التهديد الذي تشكله وحدة التخزين والتفريغ العائمة الراسية قبالة الساحل الحديدة.

وأضاف أنه ناقش خلال اجتماعاته مع الحكومة اليمنية في عدن الاقتراح مع رئيس الوزراء معين عبدالملك ووزير النقل ولجنة الطوارئ الآمنة، بينما كانت النقاشات إيجابية للغاية، مشير إلى أنهم أكدوا دعمهم لمقترح تحويل مليون برميل من النفط على متن السفينة المهددة بالانفجار إلى سفينة أخرى.

وأشار "جريسلي" إلى أنه عقد أيضًا مناقشات بناءة للغاية مع كبار ممثلي سلطات صنعاء بشأن الخزان، فيما عبروا عن قلقهم من المخاطر البيئية والإنسانية التي تشكلها الناقلة ورغبتهم في رؤية تحرك سريع لحل المشكلة.

وأكد أنه اتفق مع الحوثيين من حيث المبدأ على كيفية المضي قدما في الاقتراح المنسق من قبل الأمم المتحدة، لافتا إلى أنه منخرط في حوار أوسع مع الدول الأعضاء المهتمة التي سيكون دعمها حاسمًا لتحقيق المشروع.

وأوضح أن خطر وقوع كارثة وشيكة أمر حقيقي للغاية، داعيا إلى ترجمة النية الطيبة التي أظهرها جميع المحاورين إلى أفعال في أقرب وقت ممكن.