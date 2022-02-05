الإمارات تعلق على بيان مقتدى الصدر بشأن الهجوم الحوثي الأخير على الإمارات

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رحب مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، ببيان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حول إعلان جماعة عراقية شن هجوم بطائرات مسيرة على الإمارات.
وقال قرقاش، في تغريدة نشرها اليوم السبت عبر "تويتر": "موقف السيد مقتدى الصدر من الاستهداف الإرهابي للإمارات يتسم بالعقلانية ومنسجم مع مبدأ قدسية سيادة الدول واستقلالها".
وأضاف قرقاش: "التباين في القضايا السياسية طبيعي أما حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ثوابت تضمن أمن واستقرار المنطقة. منطق الدولة يبني بعكس المنطق الهدام للمليشيات".
موقف السيد مقتدي الصدر من الاستهداف الإرهابي للإمارات يتسم بالعقلانية ومنسجم مع مبدأ قدسية سيادة الدول واستقلالها، التباين في القضايا السياسية طبيعي أما حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ثوابت تضمن أمن واستقرار المنطقة.
ويأتي ذلك بعد أن نشر الصدر، أمس الجمعة، بيانا قال فيه إنه يرفض "رفضا قاطعا" لمساعي "بعض الإرهابيين الخارجيين عن القانون إلى زج العراق بحرب إقليمية خطرة من خلال استهداف دولة خليجية بحجة التطبيع أو بحجة حرب اليمن أو ما شاكل ذلك".
وجاءت تصريحات الصدر في أعقاب تبنى تنظيم "ألوية الوعد الحق" العراقي، يوم 3 فبراير، الهجوم على العاصمة الإماراتية أبو ظبي بـ4 طائرات مسيرة