عاجل.. عضو لجنة تتبع انقاذ الطفل ريان يكشف عن المسافة التي تفصل المنقذين عن الطفل

السبت 05 فبراير-شباط 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قال عضو لجنة تتبع إنقاذ الطفل ريان المحدث بعمالة إقليم شفشاون بالمغرب، عبد الهادي الثمراني، قبل لحظات في تصريح صحفي إن المسافة الفاصلة بين فرقة الإنقاذ والطفل العالق في حفرة مائية لا تتجاوز ثمانين سنتيمترا.

وتسير أشغال الحفر اليدوي في الاتجاه الصحيح، وفق عناصر الإنقاذ بعين المكان، ويعمل خبراء طوبوغرافيون، بمعية تقنيين جدد ملتحقين بالطاقم، على الإرشاد إلى مكان تواجد الطفل ريان بدقة كبيرة.