عاجل.. وزير الخارجية المغربي :السلطات ستعلن تطورات وضع الطفل ريان

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أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ضمن تصريحات صحفية قبل قليل، على أن السلطات المختصة ستعلن تطورات وضع الطفل ريان.
وكان فريق طبي يرأسه طبيب مختص في الإنعاش قد دخل في وقت سابق من اليوم السبت وممرضون إلى داخل النفق الذي يتواجد به الطفل ريان، بعدما استطاع فريق الإنقاذ الوصول إليه، وفق ما نقلته صحف مغربية عن مصادر من عين المكان.
ومازالت سيارة إسعاف مرابطة بالقرب من مكان سقوط الطفل ريان الذي سقط في ثقب مائي بالقرب من منزله بمركز تمروت.