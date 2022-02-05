قوات ”الشرعية“ تتوغل باتجاه عمق مدينة ”حرض“ من محورين

السبت 05 فبراير-شباط 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت قوات الجيش اليمني، السبت، أنها تواصل تمشيط جيوب مليشيا الحوثي الإيرانية على تخوم مدينة حرض بمحافظة حجة (شمال غربي اليمن)، لليوم الثاني على التوالي.



ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله، إن "قوات الجيش بدأت منذ ساعات الفجر الأولى بالتعامل مع الجيوب الحوثية في الأطراف الجنوبية والغربية لمدينة حرض في إطار العملية العسكرية لاستكمال تحرير المدينة بعد إطباق الحصار عليها".



وأضاف، أن قوات الجيش تعاملت مع تعزيزات حوثية قدمت عبر جبهة المزراق لمحاولة استخراج المجاميع الإرهابية المحاصرة داخل المدينة.



وأكد المصدر وقوع العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، فيما استعاد أبطال الجيش عربة مدرعة وأسلحة خفيفة ومتوسّطة وكميات من الذخائر.



وأشار إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية قد دمّر تعزيزات تابعة لمليشيا الحوثي كانت قادمة باتجاه المدينة وألحق بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأوضح موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت"، أن قوات الجيش تتقدم باتجاه عمق مدينة حرض من محورين على الخط الدولي الرابط بين عبس والمدينة من المحور الجنوبي، والخط الرابط بين حرض وميدي غربا.

ومساء الجمعة، دعا قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح، عناصر مليشيات الحوثي في مدينة حرض إلى الاستسلام دون مقاومة، لافتا إلى أن لا مجال أمامهم للنجاة من الموت بعد حصارهم.



وفي وقت سابق اليوم، حذّر تحالف دعم الشرعية، المواطنين من استخدام الطرق المؤدية إلى مدينة حرض، لافتا إلى أن تلك الطرق ضمن منطقة العمليات ويتم مراقبتها على مدار الساعة وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق.

وكانت قوات الجيش مسنودة بالتحالف العربي، أطلقت فجر أمس الجمعة، عملية عسكرية واسعة، وتمكنت من السيطرة على مناطق واسعة منها معسكر المحصام الاستراتيجي وأطبقت الحصار على مليشيات الحوثي في مدينة حرض من جميع الجهات.