وطن تسير قافلتها الاسبوعية لدعم أبطال الجيش الوطني والمقامة شمال غرب مأرب

السبت 05 فبراير-شباط 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-خاص

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سيرت مؤسسة وطن التنموية صباح اليوم بالتعاون مع حرائر مارب والجوف وتعز قافلة غذائية لأبطال الجيش والمقاومة في جبهات مأرب.

القافلة الاسبوعية والتي تحتوي على العديد من المواد الغذائية اتجهت لأبطال الجيش والمقاومة في جبهات الكسارة وهيلان، شمال غرب محافظة مأرب.

ووجهت حرائر المحافظات رسائل للأبطال كتبنها على المواد التي تم إنتاجها، أكدن فيها أن النصر قريب، وأن مليشيا الحوثي الإرهابية شارفت على النهاية، والمجد يصنعه الشهداء الأبطال في الميادين.

وقال رضوان مسعود المدير التنفيذي لمؤسسة وطن إن حرائر الجوف ومأرب وتعز شاركن بفاعلية في إعداد القافلة الاسبوعية والتي سيرت لدعم الأبطال في الجبهات شمال غربي مارب.

وأكد مسعود في تصريح صحفي أن الدعم والإسناد الشعبي مستمر لأبطال الجيش والمقاومة حتى النصر، واستعادة صنعاء، وانهاء الانقلاب الحوثي من جانب أكدت تسنيم الدجه احدى المشاركات في القافلة أن المشاركة في القوافل الغذائية رسالة اعتزاز وفخر واجلال بما يقدمه ابطال الجيش والمقاومة في الجبهات بوجه مليشيا الحوثي الإرهابية.