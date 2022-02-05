عاجل..قوات الجيش تبدأ بإقتحام مدينة «حرض» من محورين وطلائع قواتها تصل الاحياء الجنوبية والغربية

السبت 05 فبراير-شباط 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تقدمت قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة اليوم السبت باتجاه عمق مدينة حرض من محورين على الخط الدولي الرابط بين عبس والمدينة جنوبا، والخط الرابط بين حرض وميدي غربا.

وتمشط قوات الجيش في الاثناء، الأحياء الجنوبية والغربية للمدينة، وسط اشتباكات عنيفة مع مليشيا الحوثي المتحصنين داخل المدينة حسب ما ذكر المركز الإعلامي التابع للمنطقة الخامسة.

ومع تقدم قوات المنطقة الخامسة، فجرت مليشيا الحوثي البنايات المرتفعة جنوب وغرب المدينة، فضلا عن تلغيم وتفخيخ المداخل والبنايات.

واستهدفت مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف تجمعات وتعزيزات عدة لمليشيا الحوثي شرق جبل ومعسكر المحصام جنوب شرق المدينة.

ولا تزال المعارك على أشدها لليوم الثاني من انطلاق العملية التعرضية التي اطلقتها قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة لتحرير مدينة حرض.

وسيطرت القوات أمس على جبل ومعسكر المحصام المطل على المدينة من الجهة الجنوبية الشرقية، وتم تطويقها بالكامل ومحاصرة مليشيا الحوثي المتمترسين في أحياء المدينة.

ودعا اللواء الركن يحيى صلاح من داخل المعسكر الذي كان مركزا لقيادة حرس الحدود، مليشيا الحوثي المحاصرين داخل المدينة للاستسلام بدلا من الموت المحتوم الذي ينتظرهم في حال رفضوا تسليم المدينة المطوقة.