المقدشي يتحدث عن انتقال نوعي في سير المعركة مع ايران والحوثيين ويوجه عددا من الهيئات والدوائر العسكرية (فيديو) عاجل..قوات الجيش تبدأ بإقتحام مدينة «حرض» من محورين وطلائع قواتها تصل الاحياء الجنوبية والغربية خال الطفل ريان يطمئن الجميع على صحته ومتخصصون يكشفون سر صموده في قاع البئر حتى الآن أول نادي يمني سيمثل البلد في البطولات الخارجية وتوضيح حول موعد المشاركة جديد عملية انقاذ الطفل العالق #ريان .. صخرة كبيرة ومسافة 3 أمتار للوصول اليه وسبب اضافي ساهم في تأخير مهمة الإنقاذ التحالف يعلن كل الطرق المؤدية الى حرض منطقة عسكرية ويوجه تنبيها هاما للمدنيين بلومبيرغ : انتشاء الإمارات بالانتصارات في اليمن اهتز بسلسلة هجمات بطائرات مسيرة على أبوظبي حارسة القذافي سابقا تفجر مفاجئة من العيار الثقيل وتقول إن الزعيم الليبي لا يزال على قيد الحياة ويقود المقاومة واشنطن تكشف سبب جديد في مقتل 170 أفغانيا و13 جنديا أمريكيا في انفجار بمطار كابول ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في 7 سنوات
تقدمت قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة اليوم السبت باتجاه عمق مدينة حرض من محورين على الخط الدولي الرابط بين عبس والمدينة جنوبا، والخط الرابط بين حرض وميدي غربا.
وتمشط قوات الجيش في الاثناء، الأحياء الجنوبية والغربية للمدينة، وسط اشتباكات عنيفة مع مليشيا الحوثي المتحصنين داخل المدينة حسب ما ذكر المركز الإعلامي التابع للمنطقة الخامسة.
ومع تقدم قوات المنطقة الخامسة، فجرت مليشيا الحوثي البنايات المرتفعة جنوب وغرب المدينة، فضلا عن تلغيم وتفخيخ المداخل والبنايات.
واستهدفت مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف تجمعات وتعزيزات عدة لمليشيا الحوثي شرق جبل ومعسكر المحصام جنوب شرق المدينة.
ولا تزال المعارك على أشدها لليوم الثاني من انطلاق العملية التعرضية التي اطلقتها قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة لتحرير مدينة حرض.
وسيطرت القوات أمس على جبل ومعسكر المحصام المطل على المدينة من الجهة الجنوبية الشرقية، وتم تطويقها بالكامل ومحاصرة مليشيا الحوثي المتمترسين في أحياء المدينة.
ودعا اللواء الركن يحيى صلاح من داخل المعسكر الذي كان مركزا لقيادة حرس الحدود، مليشيا الحوثي المحاصرين داخل المدينة للاستسلام بدلا من الموت المحتوم الذي ينتظرهم في حال رفضوا تسليم المدينة المطوقة.