أول نادي يمني سيمثل البلد في البطولات الخارجية وتوضيح حول موعد المشاركة

السبت 05 فبراير-شباط 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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سيمثل نادي فحمان أبين، بطل الدوري، اليمن في بطولات اسيوية وعربية وخليجية الموسم القادم (موسم 2022)

وسيشارك نادي فحمان في كأس الإتحاد الآسيوي اذا تجاوز مباراة الملحق وفي بطولة الأندية العربية، اضافة الى البطولة الخليجية للأندية.

وفي نوفمبر العام الماضي، توج فحمان ابين بطلا للدوري اليمني لأول مرة في تاريخه بعد تغلبه على وحدة صنعاء في المباراة النهائية بركلات الترجيح 4-2.

وهذا اول دروي في اليمن، بعد نحو 6 سنوات من توقف النشاط الرياضي بسبب الحرب الدائرة.

وبحسب الصحفي الرياضي ،عاصم النهمي ، فان نادي فحمان سيشارك في البطولات الخارجية المشار اليها، الموسم القادم (موسم 2022) ولم يستدعى الفريق لحضور قرعة كاس الاتحاد الاسيوي لموسم 2021؛لان الاتحاد الاسيوي يعتبر فحمان بطلا للدوري اليمني لموسم 2022.

وسينتظر النادي حتى الموسم القادم،الذي لم يحدد ابطال الدوري في البلدان المشاركة،بعد، وما تزال منافسات دورياتها المحلية مستمرة.

وخاضت 9 اندية منافسات الدوري العام الممتاز في اليمن، التي اقيمت في الملعب الاولمبي بسيئون محافظة حضرموت، بنظام المجموعتين.

وتأهلت اربعة اندية لنصف النهائي هي فحمان ووحدة صنعاء والصقر واهلي صنعاء.

وصعد فحمان ووحدة صنعاء الى النهائي على حساب اهلي صنعاء والصقر على التوالي.

وحصد اهلي صنعاء المركز الثالث بتغلبه على نادي الصقر من تعز 1-0 .