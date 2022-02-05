جديد عملية انقاذ الطفل العالق #ريان .. صخرة كبيرة ومسافة 3 أمتار للوصول اليه وسبب اضافي ساهم في تأخير مهمة الإنقاذ التحالف يعلن كل الطرق المؤدية الى حرض منطقة عسكرية ويوجه تنبيها هاما للمدنيين بلومبيرغ : انتشاء الإمارات بالانتصارات في اليمن اهتز بسلسلة هجمات بطائرات مسيرة على أبوظبي حارسة القذافي سابقا تفجر مفاجئة من العيار الثقيل وتقول إن الزعيم الليبي لا يزال على قيد الحياة ويقود المقاومة واشنطن تكشف سبب جديد في مقتل 170 أفغانيا و13 جنديا أمريكيا في انفجار بمطار كابول ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في 7 سنوات دواء يداوي مشكلتين لدى الرجال.. أشهرها تساقط الشعر ومحاربة الصلع ضغوط في الكونغرس على بايدن للتخلي عن «هوس» طمأنة إيران وإعادة إدراج المليشيات على لائحة الإرهاب خطوة جريئه ومهمة تتخذهات أول دولة خليجية في توقيع اتفاق دفاعي مشترك مع إسرائيل عقوبات أوروبية على 5 مسؤولين ماليين بينهم رئيس الوزراء
أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المواطنين اليمنيين وعموم المدنيين عدم استخدام الطرق المؤدية إلى مدينة حرض ابتداءً من الساعة الثالثة فجر اليوم السبت حتى إشعار آخر.
وأضاف أن حرض تعتبر ضمن منطقة العمليات ويتم مراقبتها على مدار الساعة وسيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).
كما طلبت قيادة القوات المشتركة للتحالف من المواطنين اليمنيين عدم التواجد بالقرب من هذه الطرق حفاظاً على سلامتهم.
وأفاد التحالف في وقت سابق، بأن ألوية اليمن السعيد بالمنطقة العسكرية الخامسة تقدمت باتجاه مدينة حرض فجر الجمعة من عدة محاور وسط انهيارات وتراجع لعناصر الميليشيا، مؤكداً أنه يدعم تقدم الألوية بكافة المحاور وأن العمليات تحقق أهدافها المرحلية.