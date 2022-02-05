واشنطن تكشف سبب جديد في مقتل 170 أفغانيا و13 جنديا أمريكيا في انفجار بمطار كابول

السبت 05 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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كشف تحقيق أمريكي عن السبب وراء مقتل 170 مواطنا أفغانيا و13 جنديا أمريكيا في انفجار وقع بمطار كابول في أغسطس/آب الماضي.

جاء ذلك، وفق إحاطة قدمها قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكينزي، اليوم الجمعة.

وقال ماكينزي إن التحقيق كشف أن عبوة ناسفة واحدة تسببت في مقتل ما لا يقل عن 170 مواطنا أفغانيا و13 عسكريا أمريكيا في محيط مطار كابول في الـ 26 من شهر أغسطس من العام الماضي أثناء عمليات الإجلاء. وأضاف: "لم يتوصل التحقيق إلى دليل دامغ على إصابة أو مقتل أحد نتيجة استخدام سلاح ناري".

وأوضح ماكينزي أن العبوة الناسفة كانت محشوة بقطع معدنية لا يمكن للدروع الواقية وخوذات الجنود ضمان الحماية منها. ملايين للأمم المتحدة مودعة في بنك أفغاني ولا تستطيع استخدامها ملايين للأمم المتحدة مودعة في بنك أفغاني ولا تستطيع استخدامها مقترحات من ووقع الحادث الدامي، أثناء الإجلاء الجماعي للأجانب والفئات الضعيفة من السكان المحليين من أفغانستان بدعم من القوات الأمريكية، عقب سيطرة "طالبان" (تخضع منظمة طالبان لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) على البلاد.

وحملت السلطات الأمركية تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) المسؤولية عن الانفجار الذي وقع عند بوابة آبي، في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول