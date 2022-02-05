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ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في 7 سنوات

السبت 05 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات
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لامست أسعار النفط، اليوم ، أعلى مستوياتها في سبع سنوات، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات واندلاع حرب بين أوكرانيا وروسيا.

وارتفع خام برنت 2.25 دولارا أو 2.5 بالمئة إلى 93.36 دولار للبرميل، بحلول الساعة 15:32 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2014 عندما لامس 93.70 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.59 دولارا أو 2.9 بالمئة إلى 92.86 دولار للبرميل. ولامس أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2014، حين لامس 93.17 دولارا للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

هذا ورجح محللون هذا الأسبوع أن تتجاوز أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل نظرا لقوة الطلب العالمي، مشيرين إلى حرب محتملة بين روسيا وأوكرانيا كأحد أبرز مخاوفهم على الأسواق في عام 2022.

 وقال ثلاثة محللين لمنتدى رويترز للأسواق العالمية إن أسعار النفط سترتفع إذا تعطلت الإمدادات العالمية، وكذلك مع انتعاش الطلب بسبب تصاعد أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا، إلى جانب استئناف الأنشطة بعد عمليات الإغلاق التي فرضت للحد من انتشار جائحة كوفيد-19.

وذكر جون فيل، كبير المحللين الاستراتيجيين العالميين في شركة نيكو لإدارة الأصول في طوكيو: "الخطر الجيوسياسي الأكبر هو أوكرانيا.

الاتجاه يبدو جيدا بشكل عام بالنسبة للسلع

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