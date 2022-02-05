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تطورات جديدة بشأن وضع الطفل ريان الصحي الآن

السبت 05 فبراير-شباط 2022 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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ذكر مصادر لقناة العربية أن حركة الطفل المغربي ريان محدودة وضعيفة، وكان الطفل البالغ من العمر 5 سنوات قد سقط منذ مساء الثلاثاء في بئر عميق قرب بيته.

 

فيما كانت فرق الإنقاذ قد أعلنت منذ قليل أنها على بعد مترين فقط من الطفل، ولا زالت عمليات الحفر اليدوي مستمرة.

 

وأوضحت السلطات المغربية أن الخبراء القائمين على الحفر، أكدوا أنه لم يعد يفصل فرق الإنقاذ سوى أمتار قليلة عن الطفل المفقود.

 

وكانت خلية الأزمة التي تدير عملية محاولة الإنقاذ، قد سمحت في وقت سابق لوالد ريان برؤيته عبر الكاميرا من داخل البئر، ليطمئن عليه.

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