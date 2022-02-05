تطورات جديدة بشأن وضع الطفل ريان الصحي الآن عاجل.. التحالف يعلن بدء تنفيذ عمليه عسكريه ضد المليشيات في صنعاء وعدد من المحافظات أبطال الجيش والعمالقة يواصلون سحق مليشيا إيران جنوبي مأرب ويسيطرون على مناطق استراتيجية ”علي محسن الأحمر“ يتابع انتصارات ”حرض“ ويشدد على أهمية ”الاصطفاف لمواجهة الحوثيين“ مباحثات بشأن جولة مفاوضات خامسة بين الرياض وطهران فيديو.. بعد تطويق المدينة وقطع خطوط الإمداد..قائد عسكري يدعو مليشيات الحوثي في مدينة «حرض» إلى الإستسلام ويؤكد :ليس أمامهم سوى الإستسلام أو الموت الرئيس الصيني يضع هدفا جديدا للتجارة مع روسيا تويتر يخالف أهم قواعده.. قريباً "مقالات مطولة الجيش الوطني يباغت المليشيات الحوثية بعملية عسكرية واسعة بمحافظة صعدة وتحرير مواقع هامة في جبهة الملاحيط بصعدة ”مقتدى الصدر“ يعلن رفضه القاطع للزج بالعراق في حرب اليمن
أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن عن بدء تنفيذ عمليه عسكريه لأهداف حوثية عسكرية مشروعة بصنعاء وعدد من المحافظات.
واوضح التحالف في بيان مقتضب بان العملية جاءت استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.
وقبل ساعات أعلن التحالف 16 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب وحجة دمر خلالها 9 آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيا في الساعات الـ 24 الماضية.
في الوقت نفسه كشف الجيش اليمني، أنه حقق تقدماً ملحوظاً اليوم الجمعة في محافظة حجة، حيث سيطر على معسكر المحصام الاستراتيجي المطل على مدينة حرض.
وأكد أن قواته تمكنت من تطويق الميليشيات الحوثية في حرض بعد دحرها من معسكر المحصام، مؤكداً أن الميليشيات المتواجدة في المدينة أصبحت محاصرة بالكامل بعد قطع خطوط الإمداد عنها، مشيرًا إلى أن العشرات من عناصر الميليشيات سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.