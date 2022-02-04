أبطال الجيش والعمالقة يواصلون سحق مليشيا إيران جنوبي مأرب ويسيطرون على مناطق استراتيجية

الجمعة 04 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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يواصل أبطال الجيش والعمالقة ورجال المقاومة الشعبية خوض المعارك البطولية، وتحقيق الانتصارات الميدانية على امتداد الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، وسط خسائر وانهيارات واسعة في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.

وتؤكد قيادات الجيش الميدانية، أن الأبطال في جميع محاور القتال، يواصلون سحق المليشيا الإيرانية في جبهات مأرب الجنوبية، وبإسناد كبير من مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن قائد اللواء 153مشاة، العميد عبدالرحيم العقيلي قولة بإن المعارك الأخيرة كبدت المليشيا عشرات القتلى والجرحى والأسرى بيد قوات الجيش.. لافتاً أن نيران الجيش والطيران دمر وأحرق عدداً من آليات ومعدات تلك المليشيا في عديد مواقع وجبهات

وأشاد العميد العقيلي بالتلاحم القبلي الكبير من قبائل عبيدة، ومراد ومساندتهم للجيش الوطني وألوية العمالقة، الذين يسطرون اليوم ملاحم بطولية خالدة في جبهات مأرب الجنوبية ضد مليشيا الحوثي الإيرانية، حد تعبيره.

إلى ذلك أكد العميد حسين الحليسي، أن قوات الجيش الوطني وألوية العمالقة بعد تحريرها لمديرية حريب، تمكنت خلال اليومين الماضيين من التوغل في السلاسل الجبلية المحاذية لها والتي تتبع إدارياً مديرية العبدية وتحريرها.

وقال في تصريح صحفي بإن هذه المواقع والمناطق تمثل أهمية استراتيجية كونها تعتبر الأقرب إلى حريب، وتم تجاوزها بفضل الله وقوات الجيش والعمالقة بعد فرار مليشيا الحوثي الإيرانية منها باتجاه عقبة أبلح.

وأوضح أن المساحة الجغرافية تعد في أشعاب ووديان، وجبال شاهقة.. لافتا إلى أن صعوبة التضاريس لن تثني الأبطال عن تحرير الأرض والإنسان من طغيان الكهنوت الحوثي.