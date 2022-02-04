”علي محسن الأحمر“ يتابع انتصارات ”حرض“ ويشدد على أهمية ”الاصطفاف لمواجهة الحوثيين“

الجمعة 04 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أشاد نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر الجمعة، بالتقدم الميداني الجديد في محافظة حجة (شمال اليمن)، ضمن حملة عسكرية منسقة مع التحالف انطلقت من الحدود السعودية.

وقال "الأحمر" خلال اتصال هاتفي بقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح إن مقاتلي الجيش مختلف جبهات وميادين يسطرون أروع الملاحم البطولية في سبيل استعادة الدولة وهزيمة الحوثيين، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.

وأضاف أن السلوك الإرهابي للحوثيين يتطلب من اليمنيين جميعاً الاصطفاف وتوحيد لحمتهم الوطنية لمواجهة الحوثيين.

بدوره، أكد "صلاح" على الجاهزية القتالية والمعنويات العالية التي يتمتع بها الجنود.

وأطلقت قوات الجيش الوطني حملة منسقة مع التحالف بقيادة السعودية انطلاقا من السعودية في محافظتي حجة وصعدة، حيث حققت مكاسب ميدانية كبيرة في يومها الأول وحاصرت المقاتلين الحوثيين بمدينة حرض الحدودية مع المملكة.