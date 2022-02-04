”علي محسن الأحمر“ يتابع انتصارات ”حرض“ ويشدد على أهمية ”الاصطفاف لمواجهة الحوثيين“ مباحثات بشأن جولة مفاوضات خامسة بين الرياض وطهران فيديو.. بعد تطويق المدينة وقطع خطوط الإمداد..قائد عسكري يدعو مليشيات الحوثي في مدينة «حرض» إلى الإستسلام ويؤكد :ليس أمامهم سوى الإستسلام أو الموت الرئيس الصيني يضع هدفا جديدا للتجارة مع روسيا تويتر يخالف أهم قواعده.. قريباً "مقالات مطولة الجيش الوطني يباغت المليشيات الحوثية بعملية عسكرية واسعة بمحافظة صعدة وتحرير مواقع هامة في جبهة الملاحيط بصعدة ”مقتدى الصدر“ يعلن رفضه القاطع للزج بالعراق في حرب اليمن تصريحات القيادة الوسطى الأميركية بشأن الحل في اليمن وسبب استمرار الصراع.. وفرنسا تتعهد بمساعدة الإمارات المغرب.. مستجدات عملية انقاذ الطفل ريان العالق في البئر منذ 4 أيام غارات جديدة على العاصمة صنعاء
أشاد نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر الجمعة، بالتقدم الميداني الجديد في محافظة حجة (شمال اليمن)، ضمن حملة عسكرية منسقة مع التحالف انطلقت من الحدود السعودية.
وقال "الأحمر" خلال اتصال هاتفي بقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح إن مقاتلي الجيش مختلف جبهات وميادين يسطرون أروع الملاحم البطولية في سبيل استعادة الدولة وهزيمة الحوثيين، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.
وأضاف أن السلوك الإرهابي للحوثيين يتطلب من اليمنيين جميعاً الاصطفاف وتوحيد لحمتهم الوطنية لمواجهة الحوثيين.
بدوره، أكد "صلاح" على الجاهزية القتالية والمعنويات العالية التي يتمتع بها الجنود.
وأطلقت قوات الجيش الوطني حملة منسقة مع التحالف بقيادة السعودية انطلاقا من السعودية في محافظتي حجة وصعدة، حيث حققت مكاسب ميدانية كبيرة في يومها الأول وحاصرت المقاتلين الحوثيين بمدينة حرض الحدودية مع المملكة.