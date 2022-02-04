فيديو.. بعد تطويق المدينة وقطع خطوط الإمداد..قائد عسكري يدعو مليشيات الحوثي في مدينة «حرض» إلى الإستسلام ويؤكد :ليس أمامهم سوى الإستسلام أو الموت

الجمعة 04 فبراير-شباط 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دعا قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح اليوم الجمعة عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية المختبئة داخل مدينة حرض بمحافظة حجة إلى تسليم أنفسهم ولهم الأمان والضمان، مؤكداً أن قوات الجيش قطعت عنهم خطوط الإمداد وباتت تطوّق المدينة وليس أمامهم سوى الإستسلام أو الموت.

وقال اللواء صلاح، في تصريح صحفي، إن قوات المنطقة العسكرية الخامسة أطلقت صباح اليوم عملية عسكرية تعرضية تمكنت خلالها من تحرير مناطق ومواقع استراتيجية أبرزها معسكر المحصام المطل على مدينة حرض من الجهة الشرقية.. مؤكداً أن قوات الجيش قطعت خطوط إمداد المليشيا وباتت تطوّق عناصر المليشيا داخل مدينة حرض وليس أمامهم سوى الإستسلام أو الموت.

وأشاد اللواء صلاح ببسالة أبطال الجيش وتضحياتهم الخالدة وانتصاراتهم التي حققوها خلال زمن قياسي.. محيياً كل أبطال اليمن في معركة التحرير الكبرى ضد أذناب إيران في مارب وشبوة وصعدة والجوف والساحل الغربي.

وثمن قائد المنطقة العسكرية الخامسة الدعم والإسناد الذي يضطلع به الأشقاء في تحالف دعم الشرعية ومشاركتهم المباشرة في العملية القتالية صباح اليوم بجميع وحداتهم، مشيداً بالإسناد الجوي المباشر لطيران التحالف.