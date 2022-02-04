الجيش الوطني يباغت المليشيات الحوثية بعملية عسكرية واسعة بمحافظة صعدة وتحرير مواقع هامة في جبهة الملاحيط بصعدة

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باغت اليوم الجمعة الجيش الوطني المليشيات الحوثية بمحافظة صعدة المليشيات الحوثية بعملية عسكرية واسعة في مسقط رأس زعيم المليشيا المدعو عبدالملك الحوثي , حيث أعلنت قوات الجيش عن تحرير مواقع جديدة في جبهة الملاحيط بمحافظة صعدة، أقصى شمال البلاد.
كما أكد الجيش الوطني السيطرة على محور مران بجبهة الملاحيط بمديرية حيدان جنوب غرب محافظة صعدة، ضمن عملية عسكرية واسعة النطاق بإسناد مقاتلات تحالف دعم الشرعية.
وأوضح قائد اللواء الثالث عاصفة، اللواء محمد العجابي أن "العملية العسكرية تأتي في إطار قوات ألوية اليمن السعيد الهادفة إلى تحرير كامل التراب اليمني واستعادة الشرعية والقضاء على الميليشيات الإرهابية الحوثية المدعومة إيرانياً".
كذلك، أضاف أن مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت سلسلة هجمات وغارات استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في مناطق متفرقة في جبهة الملاحيط.
وتركزت أغلبها على منطقة مران في مديرية حيدان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما، أشار إلى أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
يذكر أن الجيش اليمني، مدعوماً من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، يخوض عمليات عسكرية في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.