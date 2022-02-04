”مقتدى الصدر“ يعلن رفضه القاطع للزج بالعراق في حرب اليمن

الجمعة 04 فبراير-شباط 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن رجل الدين الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر، يوم الخميس 3 فبراير/شباط، رفضه الزج ببلاده في الحرب الدائرة في اليمن.

وقال الصدر، في بيان، إن “بعض الإرهابيين الخارجين عن القانون سارع إلى زج العراق بحرب إقليمية خطرة من خلال استهداف دولة خليجية بحجة التطبيع أو بحجة حرب اليمن”.

وتابع: “أرفض رفضا قاطعا زج العراق بمثل هذه الصراعات”، واستدرك: “أضم صوتي للمطالبين بوقف الحرب ضد اليمن.. “.

ومضى قائلاً: “الإرهابيين” الخارجين عن القانون سارعوا إلى الزج بالعراق في حرب إقليمية خطرة من خلال استهداف دولة خليجية (في إشارة للإمارات)”.

والأربعاء، قالت الإمارات إنها اعترضت ودمرت ثلاث طائرات مسيرة اخترقت مجالها الجوي بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان في رابع هجوم من نوعه خلال الأسابيع القليلة الماضية على المركز التجاري والسياحي بمنطقة الخليج.

وأعلنت جماعة مغمورة تطلق على نفسها اسم (ألوية الوعد الحق) المسؤولية عن إطلاق الطائرات المسيرة، مشيرة في دافعها وراء الهجوم إلى تدخل الإمارات في العراق واليمن.

وهذه الألوية، هي ميليشيات مرتبطة بكتائب حزب الله العراقي، التي كان يقودها “أبو مهدي المهندس” الذي قُتل مع قاسم سليماني القائد السابق لفيلق قُدس الذي قتلته غارات أمريكية قبل أكثر من عام.

وكتائب حزب الله العراقي، ميليشيات مرتبطة بفيلق قدس التابع الحرس الثوري الإيراني. وتبنت ألوية وعد الحق في يناير/كانون الثاني2021 هجوماً على العاصمة السعودية الرياض.