”مقتدى الصدر“ يعلن رفضه القاطع للزج بالعراق في حرب اليمن تصريحات القيادة الوسطى الأميركية بشأن الحل في اليمن وسبب استمرار الصراع.. وفرنسا تتعهد بمساعدة الإمارات يمني اختلف مع زوجته فذبح ابنه بـ”الشريم“.. صور تفطر القلوب المغرب.. مستجدات عملية انقاذ الطفل ريان العالق في البئر منذ 4 أيام غارات جديدة على العاصمة صنعاء عاجل: الجيش الوطني يطلق عملية عسكرية واسعة في محافظة حجة .. الطيران يضرب والمليشيات تفر من مواقعها الانتقالي يهرب من مواجهة أنصاره بعد تراجعة عن التجنيد بالدعوة التنظيم فعاليةبسيئون تسريب خطير لـ «الحرس الثوري».. المجتمع الإيراني على وشك الانفجار مجندي معسكر الانتقالي بوادي حضرموت يتعرضون لموقف محرج من لجنة التجنيد منتخب المصري يتأهل إلى نهائي كأس أفريقيا بتغلبه على الكاميرون
أعلن رجل الدين الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر، يوم الخميس 3 فبراير/شباط، رفضه الزج ببلاده في الحرب الدائرة في اليمن.
وقال الصدر، في بيان، إن “بعض الإرهابيين الخارجين عن القانون سارع إلى زج العراق بحرب إقليمية خطرة من خلال استهداف دولة خليجية بحجة التطبيع أو بحجة حرب اليمن”.
وتابع: “أرفض رفضا قاطعا زج العراق بمثل هذه الصراعات”، واستدرك: “أضم صوتي للمطالبين بوقف الحرب ضد اليمن.. “.
ومضى قائلاً: “الإرهابيين” الخارجين عن القانون سارعوا إلى الزج بالعراق في حرب إقليمية خطرة من خلال استهداف دولة خليجية (في إشارة للإمارات)”.
والأربعاء، قالت الإمارات إنها اعترضت ودمرت ثلاث طائرات مسيرة اخترقت مجالها الجوي بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان في رابع هجوم من نوعه خلال الأسابيع القليلة الماضية على المركز التجاري والسياحي بمنطقة الخليج.
وأعلنت جماعة مغمورة تطلق على نفسها اسم (ألوية الوعد الحق) المسؤولية عن إطلاق الطائرات المسيرة، مشيرة في دافعها وراء الهجوم إلى تدخل الإمارات في العراق واليمن.
وهذه الألوية، هي ميليشيات مرتبطة بكتائب حزب الله العراقي، التي كان يقودها “أبو مهدي المهندس” الذي قُتل مع قاسم سليماني القائد السابق لفيلق قُدس الذي قتلته غارات أمريكية قبل أكثر من عام.
وكتائب حزب الله العراقي، ميليشيات مرتبطة بفيلق قدس التابع الحرس الثوري الإيراني. وتبنت ألوية وعد الحق في يناير/كانون الثاني2021 هجوماً على العاصمة السعودية الرياض.