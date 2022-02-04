تصريحات القيادة الوسطى الأميركية بشأن الحل في اليمن وسبب استمرار الصراع.. وفرنسا تتعهد بمساعدة الإمارات

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قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية،الجنرال كينيث ماكينزي، امس الخميس، أن حل الصراع في اليمن ليس عسكريا بل عبر الحوار.
وذكر ان الصراع في اليمن طال حتى الآن بسبب دعم إيران للحوثيين.
على صعيد متصل بالهجمات الحوثية الاخيرة على الامارات قالت وزيرة الدفاع الفرنسية ان بلادها ستساعد الإمارات على ضمان أمنها الجوي في مواجهة هجمات الحوثيين.
وامس قال المتحدث العسكري باسم مليشيات الحوثي : نبارك عملية ألوية الوعد الحق ضد الإمارات ونشكر موقفهم المتضامن.
وكان فصيل عراقي يسمى الوية الوعد الحق تبنى استهداف الامارات بأربع طائرات مسيرة فجر امس، واعلنت الدفاع الاماراتية اعتراضها.