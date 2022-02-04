غارات جديدة على العاصمة صنعاء

الجمعة 04 فبراير-شباط 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين ظهر اليوم الجمعة ان طيران التحالف شن عدة غارات على العاصمة صنعاء.

وكان الطيران قد شن غارتين على منطقة النهدين بمديرية السبعين وأخرى على محيط مطار صنعاء الدولي فجر اليوم.