غارات جديدة على العاصمة صنعاء عاجل: الجيش الوطني يطلق عملية عسكرية واسعة في محافظة حجة .. الطيران يضرب والمليشيات تفر من مواقعها جريمة مروعة أحدثت صدمة كبيرة.. مصير الأب القاتل الذي أقدم على ذبح ابنه الصغير بمحافظة الضالع الانتقالي يهرب من مواجهة أنصاره بعد تراجعة عن التجنيد بالدعوة التنظيم فعاليةبسيئون تسريب خطير لـ «الحرس الثوري».. المجتمع الإيراني على وشك الانفجار مجندي معسكر الانتقالي بوادي حضرموت يتعرضون لموقف محرج من لجنة التجنيد منتخب المصري يتأهل إلى نهائي كأس أفريقيا بتغلبه على الكاميرون ظهور جديد لـ«عبد الملك الحوثي»بعد غياب مشبوه بالهلاك - كشف عن أسباب هزائم مليشياته في شبوة وأطراف «مأرب»ودعا انصاره بعدم الارتباك تطوير مادة "مستحيلة" لحماية الهواتف تفوق قوة الزجاج المضاد للرصاص والفولاذ وخفيفة مثل البلاستيك محققو الأمم المتحدة يفضحون الحوثيين.. معظم واردات النفط تذهب مناطق سيطرتهم والأزمة مفتعلة لصالح السوق السوداء
ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين ظهر اليوم الجمعة ان طيران التحالف شن عدة غارات على العاصمة صنعاء.
وكان الطيران قد شن غارتين على منطقة النهدين بمديرية السبعين وأخرى على محيط مطار صنعاء الدولي فجر اليوم.