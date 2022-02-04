عاجل: الجيش الوطني يطلق عملية عسكرية واسعة في محافظة حجة .. الطيران يضرب والمليشيات تفر من مواقعها

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أطلقت قوات الجيش الوطني،اليوم الجمعة ، عملية عسكرية واسعة باتجاه مدينة حرض بمحافظة حجة (غرب اليمن) .
وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس ان العملية التي انطلقت مع الساعات الاولى هذا اليوم، تهدف لتحرير مدينة حرض والمناطق المحيطة بها،من مليشيات الحوثي الانقلابية.
وافادت المصادر بتحقيق تقدم كبير لأبطال المنطقة العسكرية الخامسة ،بدعم من المملكة العربية السعودية.
وشنت طائرات التحالف عدة ضربات جوية تزامنا مع بدء العملية، استهدفت مواقع المليشيات، وسط فرار جماعي للعناصر الحوثية
وكان طيران تحالف دعم الشرعية دمّر قبل يومبن مراكز سيطرة وتحصينات تابعة لمليشيا الحوثي الإيرانية في مواقع متفرقة بجبهات عبس وحرض غرب حجة.