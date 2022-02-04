الانتقالي يهرب من مواجهة أنصاره بعد تراجعة عن التجنيد بالدعوة التنظيم فعاليةبسيئون

الجمعة 04 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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لجأ المجلس الانتقالي الجنوبي، بحضرموت إلى حيلة للتهرب من حالة الإحراج الشديد التي يواجهها عقب إعلان وقف إجراءات فتح معسكرات تجنيد بوادي حضرموت.

ودعا المجلس أنصاره للمشاركة في فعالية جماهيرية بمدينة سيئون للتغطية على التطورات الأخيرة التي أجبرته على إغلاق المعسكر الذي افتتحه مطلع الأسبوع الجاري.

وخلفت هذه التطورات سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث سرد المغردون المواقف المتناقضة لقيادات الانتقالي بحضرموت وتراجعهم أكثر من مرة .

وكان المجندون بالمعسكر، عبروا عن استيائهم عقب إبلاغهم من بمغادرة المعسكر الذي بدأ السبت الماضي، مشيرين إلى أنهم يواجهون حالة من الإحراج من ردة فعل أهاليهم والمواطنين تجاههم. وأوضحوا في بيان لهم، أنهم حاول التواصل مع الشيخ حسن الجابري، إلا إنه تجاهل اتصالاتهم.