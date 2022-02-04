الانتقالي يهرب من مواجهة أنصاره بعد تراجعة عن التجنيد بالدعوة التنظيم فعاليةبسيئون تسريب خطير لـ «الحرس الثوري».. المجتمع الإيراني على وشك الانفجار مجندي معسكر الانتقالي بوادي حضرموت يتعرضون لموقف محرج من لجنة التجنيد منتخب المصري يتأهل إلى نهائي كأس أفريقيا بتغلبه على الكاميرون ظهور جديد لـ«عبد الملك الحوثي»بعد غياب مشبوه بالهلاك - كشف عن أسباب هزائم مليشياته في شبوة وأطراف «مأرب»ودعا انصاره بعدم الارتباك تطوير مادة "مستحيلة" لحماية الهواتف تفوق قوة الزجاج المضاد للرصاص والفولاذ وخفيفة مثل البلاستيك محققو الأمم المتحدة يفضحون الحوثيين.. معظم واردات النفط تذهب مناطق سيطرتهم والأزمة مفتعلة لصالح السوق السوداء الدكتوراه للباحث/ شمسان الحسيني مأرب.. احتدام المعارك في ”الكسارة“ و”رغوان“ و ”أم ريش“ وسط تقدم كبير لقوات ”الشرعية“ اختتام اللقاء التشاوري لقيادات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنسقي الوزارات و”معين عبدالملك“ يوجه بتنفيذ توصيات اللقاء
لجأ المجلس الانتقالي الجنوبي، بحضرموت إلى حيلة للتهرب من حالة الإحراج الشديد التي يواجهها عقب إعلان وقف إجراءات فتح معسكرات تجنيد بوادي حضرموت.
ودعا المجلس أنصاره للمشاركة في فعالية جماهيرية بمدينة سيئون للتغطية على التطورات الأخيرة التي أجبرته على إغلاق المعسكر الذي افتتحه مطلع الأسبوع الجاري.
وخلفت هذه التطورات سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث سرد المغردون المواقف المتناقضة لقيادات الانتقالي بحضرموت وتراجعهم أكثر من مرة .
وكان المجندون بالمعسكر، عبروا عن استيائهم عقب إبلاغهم من بمغادرة المعسكر الذي بدأ السبت الماضي، مشيرين إلى أنهم يواجهون حالة من الإحراج من ردة فعل أهاليهم والمواطنين تجاههم. وأوضحوا في بيان لهم، أنهم حاول التواصل مع الشيخ حسن الجابري، إلا إنه تجاهل اتصالاتهم.