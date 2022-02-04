منتخب المصري يتأهل إلى نهائي كأس أفريقيا بتغلبه على الكاميرون

الجمعة 04 فبراير-شباط 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ متابعات

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صعد منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بضربات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، على الملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين وبعد انتهائهما بالتعادل السلبي أيضاً لجأ الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية.

ونجح المنتخب المصري بالتغلب على نظيرة الكاميروني بعد تصدي حارسة المتألق محمد ابو جبل لركلتي ترجيح واهدار لاعب كاميروني لركلة أخرى طوح بها خارج الخشبات الثلاث فيما استطاع لاعبي مصر من تسجيل جميع الركلات.