ظهور جديد لـ«عبد الملك الحوثي»بعد غياب مشبوه بالهلاك - كشف عن أسباب هزائم مليشياته في شبوة وأطراف «مأرب»ودعا انصاره بعدم الارتباك

الجمعة 04 فبراير-شباط 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص

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أعترف زعيم مليشيات الحوثي الإرهابية عبد الملك الحوثي اليوم الخميس بتكبد مليشياته في جبهات القتال بمحافظة شبوة وأطراف محافظة مأرب هزائم موجعة.

و في كلمة زعيم المليشيات "عبدالملك الحوثي" المسجلة والتي بثتها قناة المسيرة الحوثية مساء اليوم بعد غيبة طويلة و مشبوهة عن وسائل إعلام جماعته كشف زعيم المليشيات عن سر واسباب الهزائم الاخيرة لمليشياته في محافظة شبوة وأطراف مأرب .. والتي قال بأنها جاءت نتيجة ما اسماها لـ "ظروف الحرب".. معتبراً بانها "لا تعني الهزيمة النهائية".

ودعا مليشياته إلى عدم الارتباك والفرار من جبهات القتال والاستفادة من كل الأحداث ومراحل التصعيد التي مرت منذ سبع سنوات، متعهدا بالنصر على الرغم من "حجم العدوان والحصار" حد تعبيره.

وأتهم زعيم المليشيات "أمريكا واسرائيل وبريطانيا بدفع الإمارات للعودة إلى التصعيد ضد جماعته الذي اعتبرة غير مبرر.

وتابع "أعداءنا يحاربوننا بهدف السيطرة علينا بشكل كامل، ونتيجة ذلك نعاني وموقفنا يجسد الحرية والكرامة بكل ما تعنيه الكلمة ولا نقبل بسيطرة أعدائنا علينا".

مراقبون أكدوا لمأرب برس بان ظهور زعيم مليشيات الحوثي في خطاب انهزامي غير متزن يؤكد بأن المليشيات الانقلابية تلفظ انفاس الهزيمة الثقيلة الاخيرة نتيجة فداحة الخسائر الموجعة التي تلقتها خلال الستة الشهور الماضية على ايدي قوات الشرعية وألوية العمالقة وصقور التحالف.

وأشاروا بان حشد زعيم المليشيات في خطابه لـ عبارات التحريض الممزوجة بالهذيان والتي دعا فيها انصاره بالثبات في جبهات القتال وتجاهل من اسماهم المرجفين ليس إلاّ صراخ على قدر الألم والهزائم.

وترددت أنباء عن مقتل زعيم الحوثيين، حسبما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن مؤخرًا.