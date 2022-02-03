تابعونا على الشبكة العنكبوتية

تطوير مادة "مستحيلة" لحماية الهواتف تفوق قوة الزجاج المضاد للرصاص والفولاذ وخفيفة مثل البلاستيك محققو الأمم المتحدة يفضحون الحوثيين.. معظم واردات النفط تذهب مناطق سيطرتهم والأزمة مفتعلة لصالح السوق السوداء الدكتوراه للباحث/ شمسان الحسيني مأرب.. احتدام المعارك في ”الكسارة“ و”رغوان“ و ”أم ريش“ وسط تقدم كبير لقوات ”الشرعية“ اختتام اللقاء التشاوري لقيادات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنسقي الوزارات و”معين عبدالملك“ يوجه بتنفيذ توصيات اللقاء استشهاد مواطن وزوجته بانفجار ألغام زرعتها مليشيا الحوثي شمال لحج مقتل قيادات حوثية في غارة جوية لطيران التحالف عاجل: الرئيس الأميركي يعلن مقتل زعيم تنظيم الدولة بعملية خاصة شمال سوريا السعودية تعلن شرط جديد لسفر مواطنيها الى الخارج وتحدد الفئة المستثناة عاجل: تصريحات قوية لمقتدى الصدر ستغضب ايران ومليشياتها في المنطقة تعليقا على تبني فصيل عراقي استهداف الامارات
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