الصالحي: إبقاء الحوثيين بدون تقليم أجنحتهم وهزيمتهم عسكريًا سيجعل من اليمن بؤرة للإرهاب

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أكد الصحفي والناشط السياسي اليمني محمد الصالحي ، ان استمرار الهجمات الحوثية على دولة الامارات، ”مؤشر واضح على قلقهم من الهزائم الكبيرة التي تعرضوا لها في شبوة ومأرب ، خاصة بعد تدخل ألوية العمالقة المدعومة اماراتيا".
وأوضح "الصالحي" في حديث لصحيفة ”العرب نيوز“، أنه دول التحالف السعودية والإمارات ”لن تخضع لضربات المتمردين الحوثيين“ اللذين قال انهم المتمردين اليمنيين أصبحوا ”يشكلون خطرا كبيرا على الأمن الإقليمي والدولي بعد امتلاكهم أسلحة متطورة".
وأضاف رئيس تحرير صحيفة “مأرب برس“: ”لم يعد يُنظر إلى الحوثيين على أنهم مجرد جماعة مسلحة نهبوا أسلحة الدولة في عام 2015. وتشكل ترسانة أسلحتهم التي يمكن أن تقطع آلاف الكيلومترات، بل بات ينظر اليهم كتهديد للمنطقة ويتطلب موقفًا حاسمًا".
وقال: "إبقاء الحوثيين بهذه الترسانة قبل تقليم أجنحتهم وهزيمتهم عسكريًا سيجعل من اليمن بؤرة للإرهاب وتصدير الاضطرابات إلى المنطقة والدول المجاورة".