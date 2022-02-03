الدكتوراه للباحث/ شمسان الحسيني

الخميس 03 فبراير-شباط 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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حصل الباحث شمسان محمود حمود الحسيني موفد كلية المجتمع صنعاء إلى الهند على درجة الدكتوراه في التربية من جامعة بامو الهندية بعد دفاع علني وناجح عن أطروحته الموسومة بـ "دراسة لخبرات الطلاب الدارسين في كليات المجتمع اليمنية حول تنمية مهارات الاتصال لديهم في اللغة الإنجليزية".

وقد قدّم الباحث عرضًا مميزًا نال إعجاب لجنة التحكيم التي أشادت بالأطروحة و بأداء الباحث المتمكّن.

وقد أجاب الباحث شمسان الحسيني على كل تساؤلات اللجنة والحضور وأعلنت لجنة التحكيم منح الباحث درجة الدكتوراه في التربية مع التوصية بنشر الأطروحة.