الدكتوراه للباحث/ شمسان الحسيني مأرب.. احتدام المعارك في ”الكسارة“ و”رغوان“ و ”أم ريش“ وسط تقدم كبير لقوات ”الشرعية“ اختتام اللقاء التشاوري لقيادات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنسقي الوزارات و”معين عبدالملك“ يوجه بتنفيذ توصيات اللقاء استشهاد مواطن وزوجته بانفجار ألغام زرعتها مليشيا الحوثي شمال لحج مقتل قيادات حوثية في غارة جوية لطيران التحالف عاجل: الرئيس الأميركي يعلن مقتل زعيم تنظيم الدولة بعملية خاصة شمال سوريا السعودية تعلن شرط جديد لسفر مواطنيها الى الخارج وتحدد الفئة المستثناة عاجل: تصريحات قوية لمقتدى الصدر ستغضب ايران ومليشياتها في المنطقة تعليقا على تبني فصيل عراقي استهداف الامارات تفاصيل ومعلومات حول القدرات العسكرية الجديدة التي أرسلتها واشنطن الى الخليج لمواجهة التهديد الحوثي وكيف يراقب الأمريكان الأراضي اليمنية؟ أوروبا تضغط بشكل عاجل لتصنيف الحوثييين منظمة إرهابية.. تفاصيل من داخل قبة البرلمان الأوروبي
حصل الباحث شمسان محمود حمود الحسيني موفد كلية المجتمع صنعاء إلى الهند على درجة الدكتوراه في التربية من جامعة بامو الهندية بعد دفاع علني وناجح عن أطروحته الموسومة بـ "دراسة لخبرات الطلاب الدارسين في كليات المجتمع اليمنية حول تنمية مهارات الاتصال لديهم في اللغة الإنجليزية".
وقد قدّم الباحث عرضًا مميزًا نال إعجاب لجنة التحكيم التي أشادت بالأطروحة و بأداء الباحث المتمكّن.
وقد أجاب الباحث شمسان الحسيني على كل تساؤلات اللجنة والحضور وأعلنت لجنة التحكيم منح الباحث درجة الدكتوراه في التربية مع التوصية بنشر الأطروحة.