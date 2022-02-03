مأرب.. احتدام المعارك في ”الكسارة“ و”رغوان“ و ”أم ريش“ وسط تقدم كبير لقوات ”الشرعية“ اختتام اللقاء التشاوري لقيادات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنسقي الوزارات و”معين عبدالملك“ يوجه بتنفيذ توصيات اللقاء استشهاد مواطن وزوجته بانفجار ألغام زرعتها مليشيا الحوثي شمال لحج مقتل قيادات حوثية في غارة جوية لطيران التحالف عاجل: الرئيس الأميركي يعلن مقتل زعيم تنظيم الدولة بعملية خاصة شمال سوريا السعودية تعلن شرط جديد لسفر مواطنيها الى الخارج وتحدد الفئة المستثناة عاجل: تصريحات قوية لمقتدى الصدر ستغضب ايران ومليشياتها في المنطقة تعليقا على تبني فصيل عراقي استهداف الامارات تفاصيل ومعلومات حول القدرات العسكرية الجديدة التي أرسلتها واشنطن الى الخليج لمواجهة التهديد الحوثي وكيف يراقب الأمريكان الأراضي اليمنية؟ أوروبا تضغط بشكل عاجل لتصنيف الحوثييين منظمة إرهابية.. تفاصيل من داخل قبة البرلمان الأوروبي أزمة وقود مفتعلة والحوثي يعيد اليمنيين الى زمن استخدام الخيول بدلا عن وسائل النقل «شاهد الصور»
احتدمت المعارك العنيفة، اليوم الخميس، بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، ومليشيا الحوثي الإيرانية من جهة أخرى، في أكثر من جبهة بمحافظة مأرب (شمال شرق اليمن).
وقالت مصادر ميدانية، إن قوات الجيش الوطني خاضت معارك عنيفة في جبهة رغوان محزام ماس، شمال غرب مأرب، وحققت خلالها تقدمات ميدانية جديدة.
وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من دحر مليشيا الحوثي الانقلابية من عدة مواقع في محزام ماس وكبّدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
في السياق تصدت قوات الجيش والمقاومة لهجمات حوثية في جبهة الكسارة غربي مأرب، بعد معارك أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الإيرانية.
وفي جبهة ام ريش جنوبي المحافظة، تواصلت المعارك في محيط المعسكر الاستراتيجي وتمكنت قوات الجيش من تحرير مساحات جديدة وتكبيد مليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة بإسناد من مقاتلات التحالف التي استهدفت تعزيزات للمليشيا على امتداد الجبهات الجنوبية، حسب المصادر.