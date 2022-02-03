مأرب.. احتدام المعارك في ”الكسارة“ و”رغوان“ و ”أم ريش“ وسط تقدم كبير لقوات ”الشرعية“

الخميس 03 فبراير-شباط 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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احتدمت المعارك العنيفة، اليوم الخميس، بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، ومليشيا الحوثي الإيرانية من جهة أخرى، في أكثر من جبهة بمحافظة مأرب (شمال شرق اليمن).



وقالت مصادر ميدانية، إن قوات الجيش الوطني خاضت معارك عنيفة في جبهة رغوان محزام ماس، شمال غرب مأرب، وحققت خلالها تقدمات ميدانية جديدة.



وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من دحر مليشيا الحوثي الانقلابية من عدة مواقع في محزام ماس وكبّدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



في السياق تصدت قوات الجيش والمقاومة لهجمات حوثية في جبهة الكسارة غربي مأرب، بعد معارك أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الإيرانية.



وفي جبهة ام ريش جنوبي المحافظة، تواصلت المعارك في محيط المعسكر الاستراتيجي وتمكنت قوات الجيش من تحرير مساحات جديدة وتكبيد مليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة بإسناد من مقاتلات التحالف التي استهدفت تعزيزات للمليشيا على امتداد الجبهات الجنوبية، حسب المصادر.