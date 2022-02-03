مأرب.. احتدام المعارك في ”الكسارة“ و”رغوان“ و ”أم ريش“ وسط تقدم كبير لقوات ”الشرعية“ اختتام اللقاء التشاوري لقيادات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنسقي الوزارات و”معين عبدالملك“ يوجه بتنفيذ توصيات اللقاء استشهاد مواطن وزوجته بانفجار ألغام زرعتها مليشيا الحوثي شمال لحج مقتل قيادات حوثية في غارة جوية لطيران التحالف عاجل: الرئيس الأميركي يعلن مقتل زعيم تنظيم الدولة بعملية خاصة شمال سوريا السعودية تعلن شرط جديد لسفر مواطنيها الى الخارج وتحدد الفئة المستثناة عاجل: تصريحات قوية لمقتدى الصدر ستغضب ايران ومليشياتها في المنطقة تعليقا على تبني فصيل عراقي استهداف الامارات تفاصيل ومعلومات حول القدرات العسكرية الجديدة التي أرسلتها واشنطن الى الخليج لمواجهة التهديد الحوثي وكيف يراقب الأمريكان الأراضي اليمنية؟ أوروبا تضغط بشكل عاجل لتصنيف الحوثييين منظمة إرهابية.. تفاصيل من داخل قبة البرلمان الأوروبي أزمة وقود مفتعلة والحوثي يعيد اليمنيين الى زمن استخدام الخيول بدلا عن وسائل النقل «شاهد الصور»
استشهد مواطن وزوجته، امس الأربعاء، بانفجار شبكة ألغام زرعتها مليشيا الحوثي الإجرامية في مديرية القبيطة شمالي محافظة لحج.
وقالت مصادر محلية إن المواطن "حمود أحمد محمد سيف" (61 عاما) وزوجته (58 عاما) استشهدا متأثرين بإصابتهما في انفجار شبكة ألغام زرعتها المليشيا في أرضهما الزراعية بمنطقة الكرب في مديرية القبيطة.
وأشارت إلى أن الميليشيا الحوثية رفضت السماح بإسعافهما وتركتهما ينزفان حتى فارقا الحياة،بحسب وكالة سبأ.