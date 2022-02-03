آخر الاخبار

مأرب.. احتدام المعارك في ”الكسارة“ و”رغوان“ و ”أم ريش“ وسط تقدم كبير لقوات ”الشرعية“ اختتام اللقاء التشاوري لقيادات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنسقي الوزارات و”معين عبدالملك“ يوجه بتنفيذ توصيات اللقاء استشهاد مواطن وزوجته بانفجار ألغام زرعتها مليشيا الحوثي شمال لحج مقتل قيادات حوثية في غارة جوية لطيران التحالف عاجل: الرئيس الأميركي يعلن مقتل زعيم تنظيم الدولة بعملية خاصة شمال سوريا السعودية تعلن شرط جديد لسفر مواطنيها الى الخارج وتحدد الفئة المستثناة عاجل: تصريحات قوية لمقتدى الصدر ستغضب ايران ومليشياتها في المنطقة تعليقا على تبني فصيل عراقي استهداف الامارات تفاصيل ومعلومات حول القدرات العسكرية الجديدة التي أرسلتها واشنطن الى الخليج لمواجهة التهديد الحوثي وكيف يراقب الأمريكان الأراضي اليمنية؟ أوروبا تضغط بشكل عاجل لتصنيف الحوثييين منظمة إرهابية.. تفاصيل من داخل قبة البرلمان الأوروبي أزمة وقود مفتعلة والحوثي يعيد اليمنيين الى زمن استخدام الخيول بدلا عن وسائل النقل «شاهد الصور»

استشهاد مواطن وزوجته بانفجار ألغام زرعتها مليشيا الحوثي شمال لحج

الخميس 03 فبراير-شباط 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 208

استشهد مواطن وزوجته، امس الأربعاء، بانفجار شبكة ألغام زرعتها مليشيا الحوثي الإجرامية في مديرية القبيطة شمالي محافظة لحج. 

وقالت مصادر محلية إن المواطن "حمود أحمد محمد سيف" (61 عاما) وزوجته (58 عاما) استشهدا متأثرين بإصابتهما في انفجار شبكة ألغام زرعتها المليشيا في أرضهما الزراعية بمنطقة الكرب في مديرية القبيطة. 

وأشارت إلى أن الميليشيا الحوثية رفضت السماح بإسعافهما وتركتهما ينزفان حتى فارقا الحياة،بحسب وكالة سبأ.

إقراء أيضاً
مأرب.. احتدام المعارك في ”الكسارة“ و”رغوان“ و ”أم ريش“ وسط تقدم كبير لقوات ”الشرع
اختتام اللقاء التشاوري لقيادات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنسقي الوزارات و”مع
مقتل قيادات حوثية في غارة جوية لطيران التحالف
عاجل: تصريحات قوية لمقتدى الصدر ستغضب ايران ومليشياتها في المنطقة تعليقا على تبني
تفاصيل ومعلومات حول القدرات العسكرية الجديدة التي أرسلتها واشنطن الى الخليج لموا
أوروبا تضغط بشكل عاجل لتصنيف الحوثييين منظمة إرهابية.. تفاصيل من داخل قبة البرلم
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس