استشهاد مواطن وزوجته بانفجار ألغام زرعتها مليشيا الحوثي شمال لحج

الخميس 03 فبراير-شباط 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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استشهد مواطن وزوجته، امس الأربعاء، بانفجار شبكة ألغام زرعتها مليشيا الحوثي الإجرامية في مديرية القبيطة شمالي محافظة لحج.

وقالت مصادر محلية إن المواطن "حمود أحمد محمد سيف" (61 عاما) وزوجته (58 عاما) استشهدا متأثرين بإصابتهما في انفجار شبكة ألغام زرعتها المليشيا في أرضهما الزراعية بمنطقة الكرب في مديرية القبيطة.

وأشارت إلى أن الميليشيا الحوثية رفضت السماح بإسعافهما وتركتهما ينزفان حتى فارقا الحياة،بحسب وكالة سبأ.