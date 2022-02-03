مقتل قيادات حوثية في غارة جوية لطيران التحالف

الخميس 03 فبراير-شباط 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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لقي 7 من عناصر مليشيات الحوثي مصرعهم بينهم قياديان اليوم الخميس بغارة لمقاتلات التحالف العربي غرب مدينة تعز.

وأفاد مصدر عسكري لوكالة سبأ أن غارة جوية استهدفت تجمع لمليشيات الحوثي وعربة عسكرية مما أدى الى مصرع 7 من العناصر بينهم القياديان محمد أحمد ناجي حسان وفوزان نجيب أحمد فرحان وإصابة أخرين.

فيما استهدفت غارة أخرى مخزن أسلحة في منطقة الروض تبيشعة في مديرية جبل حبشي غربي المدينة .