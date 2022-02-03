عاجل: الرئيس الأميركي يعلن مقتل زعيم تنظيم الدولة بعملية خاصة شمال سوريا

الخميس 03 فبراير-شباط 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس مقتل زعيم تنظيم داعش عبد الله قرداش.

وقال بايدن قبل قليل: قواتنا نفذت ضربة شمال غرب سوريا لمكافحة الإرهاب وحماية الشعب الامريكي وحلفائنا ،بنجاح.

البيت الأبيض اوضح ان قوات أمريكية نجحت بقتل زعيم تنظيم الدولة،عبدالله قرادش المكنى بـ أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في عملية خاصة.

واضاف: جميع الأمريكيين المشاركين في العملية تمكنوا من العودة بسلام.

الى ذلك نقلت أ ف ب عن مسؤول أمريكي قوله ان زعيم تنظيم الدولة فجر نفسه خلال العملية .

رويترز ايضا نقلت عن مسؤول بالإدارة الأمريكية قوله: مع بدء العملية فجر زعيم التنظيم قنبلة قتلته مع أفراد من أسرته.