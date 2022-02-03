السعودية تعلن شرط جديد لسفر مواطنيها الى الخارج وتحدد الفئة المستثناة

الخميس 03 فبراير-شباط 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، الخميس، بأن الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا شرط لمغادرة المواطنين إلى خارج السعودية.

وقال المصدر، وفقاً للمتابعة المستمرة للوضع الوبائي محلياً وعالمياً، وبناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها السعودية في مواجهة كوفيد 19 والمستجدات بهذا الخصوص، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة؛ فقد تقرر ما يلي:

أولاً: يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج السعودية أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى (ثلاثة) أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من (16) عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثانياً: إلزام جميع القادمين إلى السعودية بمن في ذلك المواطنون -بغض النظر عن حالة تحصينهم- بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (COVID-19 Antigen Test) خلال (48) ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، ويستثنى من ذلك من هم أقل من (8) سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

ثالثاً: يسمح للمواطنون الذي تظهر نتيجة فحص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها -بعد مضي المدة أدناه- دون الحاجة لإعادة الفحص:

1-سبعة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

2-عشرة أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

وسيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الاربعاء 8/ 7/ 1443هـ الموافق 9/ 2/ 2022م.

وشدَّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة، والمسارعة في استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمدة.