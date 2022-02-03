السعودية تعلن شرط جديد لسفر مواطنيها الى الخارج وتحدد الفئة المستثناة عاجل: تصريحات قوية لمقتدى الصدر ستغضب ايران ومليشياتها في المنطقة تعليقا على تبني فصيل عراقي استهداف الامارات تفاصيل ومعلومات حول القدرات العسكرية الجديدة التي أرسلتها واشنطن الى الخليج لمواجهة التهديد الحوثي وكيف يراقب الأمريكان الأراضي اليمنية؟ أوروبا تضغط بشكل عاجل لتصنيف الحوثييين منظمة إرهابية.. تفاصيل من داخل قبة البرلمان الأوروبي أزمة وقود مفتعلة والحوثي يعيد اليمنيين الى زمن استخدام الخيول بدلا عن وسائل النقل «شاهد الصور» حريق هائل بمتجر وسط العاصمة صنعاء مؤتمر LEAP.. السعودية تدشِّن تقنية WiFi-6e بسرعة 5 أضعاف الإنترنت الحالي علاقة غرامية تطيح بأكبر مسؤول بأهم شبكة إعلامية طهران: استمرار الحرب في اليمن لا يصب في مصلحة المنطقة مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز يوقع من ذكرة تفاهم مع منظمة سول في بناء قدارت موظفي قطاع التربية والتعليم
قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر ،اليوم الخميس ان بعض الإرهابيين الخارجين على القانون سارعوا لزج اسم العراق في حرب خطرة باستهداف دولة خليجية، في اشارة لتبني فصيل يدعى الوية وعد الحق الهجوم على الامارات فجر امس بطائرات مسيرة.
وقال الصدر قبل قلبل: أرفض رفضا قاطعا زج العراق بمثل هذه الصراعات.
واضاف: من المهم أن لا يكون العراق منطلقا للاعتداء على دول الجوار والدول الإقليمية.
وسارع اعلام الحوثيين في اليمن بنشر خبر تبنى الفصيل العراقي استهدف الامارات بطائرات مسيرة،اعلنت وزارة الدفاع الاماراتية اعتراضها.
وذكرت جماعة الحوثي، إن جماعة ألوية وعد الحق العراقية استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة بأربع طائرات مسيّرة. وهو الهجوم الرابع من نوعه على أبوظبي والأول الصادر من العراق.
وقالت الجماعة العراقية في بيان نشرته على قناتها عبر تطبيق تلغرام إنها هاجمت منشآت حيوية في أبوظبي فجر الأربعاء. مهددة باستمرار توجيه الضربات الموجعة على الإمارات حتى -حسب البيان- ترفع يدها عن اليمن والعراق.
وهي جماعة مرتبطة بكتائب حزب الله العراقي، التي كان يقودها أبو مهدي المهندس” الذي قُتل مع قاسم سليماني القائد السابق لفيلق قُدس الذي قتلته غارات أمريكية قبل أكثر من عام.
وكتائب حزب الله العراقي، ميليشيات مرتبطة بفيلق قدس التابع الحرس الثوري الإيراني. وتبنت ألوية وعد الحق في يناير/كانون الثاني2021 هجوماً على العاصمة السعودية الرياض.