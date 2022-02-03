عاجل: تصريحات قوية لمقتدى الصدر ستغضب ايران ومليشياتها في المنطقة تعليقا على تبني فصيل عراقي استهداف الامارات

الخميس 03 فبراير-شباط 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر ،اليوم الخميس ان بعض الإرهابيين الخارجين على القانون سارعوا لزج اسم العراق في حرب خطرة باستهداف دولة خليجية، في اشارة لتبني فصيل يدعى الوية وعد الحق الهجوم على الامارات فجر امس بطائرات مسيرة.

وقال الصدر قبل قلبل: أرفض رفضا قاطعا زج العراق بمثل هذه الصراعات.

واضاف: من المهم أن لا يكون العراق منطلقا للاعتداء على دول الجوار والدول الإقليمية.

وسارع اعلام الحوثيين في اليمن بنشر خبر تبنى الفصيل العراقي استهدف الامارات بطائرات مسيرة،اعلنت وزارة الدفاع الاماراتية اعتراضها.

وذكرت جماعة الحوثي، إن جماعة ألوية وعد الحق العراقية استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة بأربع طائرات مسيّرة. وهو الهجوم الرابع من نوعه على أبوظبي والأول الصادر من العراق.

وقالت الجماعة العراقية في بيان نشرته على قناتها عبر تطبيق تلغرام إنها هاجمت منشآت حيوية في أبوظبي فجر الأربعاء. مهددة باستمرار توجيه الضربات الموجعة على الإمارات حتى -حسب البيان- ترفع يدها عن اليمن والعراق.

وهي جماعة مرتبطة بكتائب حزب الله العراقي، التي كان يقودها أبو مهدي المهندس” الذي قُتل مع قاسم سليماني القائد السابق لفيلق قُدس الذي قتلته غارات أمريكية قبل أكثر من عام.

وكتائب حزب الله العراقي، ميليشيات مرتبطة بفيلق قدس التابع الحرس الثوري الإيراني. وتبنت ألوية وعد الحق في يناير/كانون الثاني2021 هجوماً على العاصمة السعودية الرياض.