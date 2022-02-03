حريق هائل بمتجر وسط العاصمة صنعاء

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شبّ حريق هائل في أحد المحلات التجارية في منطقة الدائري بالعاصمة اليمنية صنعاء، ما أدى إلى سقوط ضحايا.
وقال شهود عيان، إن “حريقا شب ليل الأربعاء الخميس، في محل إلكترونيات في شارع الدائري تقاطع شارع الجزائر جوار مطعم جاردن سيتي ما أدى إلى وفاة شخص وجرح 4 آخرين كانوا داخل المحل”، وفق تقارير أولية.
وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً يظهر “تجمهر واسع من المواطنين إلى جانب فرق الإنقاذ وهي تحاول احتواء الحريق، وسماع صراخ الضحايا”.