مؤتمر LEAP.. السعودية تدشِّن تقنية WiFi-6e بسرعة 5 أضعاف الإنترنت الحالي

الخميس 03 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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دشَّنت المملكة العربية السعودية الجيل الأحدث من تقنيات الواي فاي WiFi-6e، الذي يمتاز بسرعة نقل بيانات تتجاوز 5 أضعاف الجيل الحالي من تقنيات الـواي فاي، إلى جانب قدرات مضاعفة في استيعاب أعداد المستخدمين، لتصبح المملكة بذلك الأولى عالميًا في إجمالي الطيف الترددي المتاح لتقنية WiFi.‏

كما أجرت أول تجربة اتصال عبر الأقمار الصناعية LEO Satellite" "على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونجاحها في توفير حلول مبتكرة وفعالة لتغطية المناطق النائية، بالإضافة إلى عزمها عقد مزاد جديد للترددات المتاحة لشبكات الجيل الخامس والاتصالات المتنقلة، جاء ذلك على هامش أعمال المؤتمر التقني الدولي LEAP22 الذي تستضيفه المملكة وينعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 1 حتى 3 فبراير الجاري.

وأوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن تقنية WiFi-6e ستتيح سرعات اتصال عالية تصل إلى 2.4 غيغابت/ثانية، كما ستمكن المملكة من الريادة في تبني التقنيات الرقمية الحديثة كالواقع الافتراضي والواقع المعزز وإنترنت الأشياء بما يعزز من عوائد الاقتصاد الرقمي ويدعم الاستثمار في التقنيات اللاسلكية الناشئة حيث من المتوقع أن تتضاعف إسهامات تقنيات الواي فاي في الناتج المحلي للمملكة بأكثر من أربعة أضعاف، وذلك ارتفاعا من 4.7 مليار دولار في العام 2021م إلى أكثر من 18 مليار دولار بحلول العام 2030م.

وأشار إلى أن "الهيئة" تسعى إلى تبني شبكات المستقبل المعتمدة على تقنيات ومكونات أرضية وفضائية متداخلة كتقنية " LEO Satellite"، بما يكفل انتشار التغطية بموثوقية لمستخدمي تقنيات الاتصالات المختلفة في مختلف أنحاء المملكة، ما يعزِّز استفادة المملكة من اقتصاد الفضاء وتكامله مع الاقتصاد الرقمي، حيث بلغ حجم سوق الفضاء العالمي في العام 2020م (341) مليار دولار، ومن المتوقع نموه إلى (576) مليار دولار بحلول العام 2030م.

وأضاف التميمي أن الهيئة ستعقد مزادًا جديدًا للترددات خلال النصف الأول من هذا العام، الذي سيجعل المملكة الأولى عالميا في إجمالي الطيف الترددي المتاح لشبكات الجيل الخامس والاتصالات المتنقلة، الأمر الذي سيضاعف من إسهام تقنية الجيل الخامس في الناتج المحلي بأكثر من 11 ضعفا، حيث من المتوقع ارتفاعها من 1.4 مليار دولار في العام 2021م إلى أكثر من 15 مليار دولار بحلول العام 2030م.

يُذكر أن المملكة تتبوأ مكانة رائدة في مجال الاتصالات الراديوية، وذلك بشغلها العديد من المناصب في الجمعية العالمية للاتصالات الراديوية الجهة المسؤولة عن تنظيم الدراسات في قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولي للاتصالات إذْ جعلتها أنموذجاً رائداً بالمجال في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما حصلت الهيئة على جائزة الابتكار في تقنيات "الواي فاي" الممنوحة من قبل المنظمة الدولية للطيف الترددي لعام 2020 – 2021م لتميزها في الإدارة الفعالة للطيف الترددي، وتمكينها لأحدث التقنيات اللاسلكية واستثمارها بفاعلية.