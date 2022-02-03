طهران: استمرار الحرب في اليمن لا يصب في مصلحة المنطقة

الخميس 03 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قال وزير خارجية الإيرانية حسين امير عبداللهيان الأربعاء، إن استمرار الصراع في اليمن "لا يصب في مصلحة أي من الأطراف والمنطقة".

وأضاف في محادثات هاتفية مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان نشرته وكالة أنباء فارس الإيرانية أن استمرار الحرب واتساع دائرة الاشتباكات والصراع "لا يصب في مصلحة أي من الاطراف والمنطقة".

وتأتي هذه المحادثات في وقت تشهد فيه الدولة الخليجية هجمات متكررة بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة من الحوثيين، بينما تبني تيار حليف لطهران هجوم حديث بطلاق طائرات مسيرة على الإمارات.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنها ستتخذ إجراءات ضد هجمات الحوثية الأخيرة التي تعيق الحل الدبلوماسي في اليمن.