مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز يوقع من ذكرة تفاهم مع منظمة سول في بناء قدارت موظفي قطاع التربية والتعليم

الخميس 03 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-خاص

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وقع الأستاذ عبد الواسع شداد مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز اليوم مذكرة تفاهم مع الأستاذة أماني الأصبحي ممثلة منظمة سول وذلك لتنفيذ مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والإقتصادية في اليمن ، والممول من الإتحاد الأوروبي بواسطة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة .

الأستاذ عبد الواسع شداد مدير مكتب التربية رحب في مستهل اللقاء بالأستاذة أماني الأصبحي ممثلة منظمة سول وعبر عن مدى إعجاب مكتب التربية بالمحافظة بتدخلات وجهود وبرامج منظمة سول الداعمة للعملية التعليمية والتربوية ، كما أشاد بدعم وتمويل الإتحاد الأوروبي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وكافة شركاء وداعمي العملية التعليمية بالمحافظة .

مشيرا الى أن البرنامج التدريبي الذي تم توقيع مذكرة تفاهم بشانه اليوم مع منظمة سول والهادف الى بناء قدرات موظفي قطاع التربية والتعليم على مستوى مكتب التربية وإدارات التربية بالمديريات والإدارات المدرسية والمعلمين والمعلمات سوف يكون له نتائج ايجابية على العملية التعليمية في مختلف المجالات .

من جانبها أوضحت الأستاذة أماني الاصبحي ممثلة منظمة سول أن المشروع يهدف الى تعزيز الإستقرار والتماسك الإجتماعي في 9 محافظة يمنية ، كما يهدف البرنامج الذي يستمر لمدة 18 شهر إلى تعافي قطاع التعليم بالمحافظة من خلال تقديم برامج تدريبية وخدمات تعليمية ذات جودة محسنة .

وعبرت ممثلة منظمة سول عن شكرها لقيادة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة لمساعيهم وجهودهم في تذليل الصعوبات وتيسير الوصول إلى الفئات المستهدفة وتحقيق أهداف البرامج المتنوعة التي تنفذها المنظمة في قطاع التعليم بالمحافظة .

الأستاذة هيفاء عبدالوهاب مديرة إدارة التدريب بمكتب التربية أوضحت أن البرنامج يستهدف عدد 8826 فرد من العاملين في قطاع التعليم بمديريات المظفر والقاهرة وصالة، مشيرة إلى أن البرامج التدريبية في قطاع التعليم بالمحافظة تساعد بفاعلية في تلافي كثير من أوجه القصور وتساهم في أحداث تطوير وتحسين الأداء التربوي للوصول إلى مخرجات تعليمية جيدة . حضر اللقاء: