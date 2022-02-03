”واشنطن“ تتوعد مليشيا الحوثي

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توعدت الولايات المتّحدة الأمريكية، مليشيا الحوثي الإيرانية، الأربعاء، بفرض عقوبات جديدة، بعد الهجمات التي نفّذوها في الآونة الأخيرة، واستهدفت على وجه الخصوص الإمارات العربية المتّحدة.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، للصحافيين "لقد اتّخذنا خطوات عدّة، بما في ذلك خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، وأتوقّع أن نتّخذ خطوات إضافية في ضوء الهجمات المدانة التي شنّها الحوثيون، انطلاقاً من اليمن، في الأيام والأسابيع الأخيرة".
وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن المسؤولين الأميركيين يدرسون تدابير مالية تستهدف الحوثيين وقادتهم، مع احتمال فرض عقوبات جديدة هذا الأسبوع، رداً على ثلاث هجمات نُفذت في غضون أيام على الإمارات.
وخلال يناير الفائت، هاجمت مليشيا الحوثي الإيرانية، ثلاث مرات لمنشآت نفطية ومدنية إماراتية وأسفرت إحداها بمقتل وإصابة 9 عمال.