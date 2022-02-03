الرئاسة اليمنية: تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية سيُجبرها على الخضوع للسلام

الخميس 03 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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شددت الرئاسة اليمنية، الأربعاء، على ضرورة تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، مؤكدة أن ذلك سيجبرها على "الخضوع" لعملية السلام.



جاء ذلك على لسان نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن صالح خلال لقائه مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن ماريون لاليس، بحسب ما نقلت عنه كالة الأنباء اليمنية الرسمية.



وقال نائب الرئيس إن حكومته "تعاطت بإيجابية مع كل المبادرات والمساعي الدولية وجهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ".



وأضاف أن الحوثيين "يقابلون هذه المبادرات بالمزيد من الجرائم وتصعيد الهجمات على المدن ومخيمات النازحين وعلى الأشقاء في السعودية والإمارات".



وطالب محسن المجتمع الدولي "بالاضطلاع بدوره إزاء السلوك الإرهابي للحوثيين وفرض عقوبات رادعة على المليشيات وداعميها الإيرانيين وتصنيف الجماعة ضمن قوائم الإرهاب الدولية".



واعتبر أن هذه الخطوة "سيكون لها تأثير إيجابي في ردع الممارسات الهمجية لجماعة الحوثي وإجبارها على الخضوع لعملية السلام".



يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه عدداً من البرلمانيين الأوروبيين، في ندوة بالبرلمان الأوروبي، إلى ضرورة وضع المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً، على قائمة المنظمات الإرهابية وذلك بسبب استخدامهم المدنيين دروعاً بشرية وتخزين الاسلحة في مؤسسات مدنية.



وأشار البرلمانيون، إلى أن مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، تستخدم المدنيين دروعاً بشرية، وتخزن الأسلحة في مؤسسات مدنية مثل التجمعات السكنية والمدارس والمستشفيات ومطار صنعاء الذي حولوه إلى قاعدة عسكرية.



ولفتوا إلى أنه سيتم العمل والضغط بشكل عاجل لتصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية.



ومؤخراً تعالت الأصوات الحكومية والشعبية اليمنية، فضلاً عن دعوات عربية ودولية تطالب بتصنيف مليشيا الحوثي الإيرانية منظمة إرهابية جراء جرائمها بحق المدنيين وتهديداتها العابرة للحدود.