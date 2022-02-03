عقب تبني فصيل عراقي العملية.. بصمة مشبوهة في الهجوم الجوي الأخير على الإمارات .. هل هي بصمات حوثية؟

الخميس 03 فبراير-شباط 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص

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تبنّى فصيل عراقي باسم ألوية "الوعد الحق"مساء اليوم الأربعاء إطلاق 4 طائرات مسيّرات فجراً على دولة الإمارات، وفق ما نقلت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي مقربة من الفصائل العراقية المقربة من إيران.

وقال الفصيل في بيان له اطلع علية محرر مأرب برس : إنه قام فجر اليوم بتوجيه ضربة الى من وصفها بدويلة امارات الشر بواسطة 4 طائرات مسيرة استهدفت منشآت حيوية في أبو ظبي.

وتوعد الفصيل بمواصلة مهاجمة الامارات حتى ان ترفع يدها فيما اسماها التدخل في شئون المنطقة وبمقدمتها اليمن والعراق وسحب من وصفهم بمرتزقتها من مقاتلين وامنيين"

البيان الذي تبناه الفصيل العراقي ومن خلال تدقيق محرر مأرب برس لطريقة صياغة البيان تبين ورود عدد من العبارات التي دوما تستخدمها مليشيات الحوثي الإرهابية في اغلب بياناتها العسكرية عقب كل عملية ارهابية تجاه الامارات والمملكة.

ومن ابرز تلك الكلمات هي ورود وصف دولة الإمارات بما يسمى "الدويله"وهذا الوصف اول من اطلقه على دولة الامارات هو الناطق الرسمي للمليشيات الحوثية المدعو «محمد عبد السلام» خلال الاسابيع القليلة الماضية في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر وذلك عقب مهاجمة جماعته للامارات ومن ثم استخدمته المليشيات في كل بياناتها الاخيرة.

البيان توعد ايضاً الامارات بعمليات قادمة في حال عدم ما أسماه رفع يد "دويلة" الامارات في "اليمن والعراق" وهذا الشرط نجده يتكرر في اغلب البيانات الحوثية وتصريحات قيادتها كشرط أساسي لايقاف هجماتها ضد الامارات ما يجعلنا نتكهن بوجود بصمات حوثية في الهجوم عبر خيوط صياغة البيان.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الاربعاء أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار "معادية"، قالت إنها اخترقت المجال الجوي للبلاد فجر الأربعاء.

وأفادت وزارة الدفاع الإماراتية، في تغريدة عبر حسابها في تويتر، الأربعاء، أن اعتراض الطائرات المسيرة حدث بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان.

وأكدت الوزارة "أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء".