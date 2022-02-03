موشن جرافيك.. تقرير حكومي يهاجم محافظ حضرموت ويكشف أرقام مهولة عن دعم المحافظة

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حضرموت ويكشف أرقام مهولة عن دعم المحافظة هاجمت الحكومة اليمنية محافظ حضرموت ونشرت تقرير مفصل بأرقام مهولة عن دعم وامتيازات حكومية لمحافظة حضرموت.
وقال التقرير ان حصة التنمية لمحافظة حضرموت التي أقرها الرئيس ”هادي" بلغت ٤٦٠ مليون دولار منذ بداية العام 2018م وحتى نهاية 2021م.
مأرب برس ينشر موشن جرافيك للتقرير.
للإطلاع على التقرير الأصلي على الرابط التالي
https://marebpress.org/news_details.php?lng=arabic&sid=181780