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فيديو يظهر هروب مليشيا الحوثي من جبهات القتال في مأرب

الخميس 03 فبراير-شباط 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - مأرب
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عرض الجيش الوطني اليمني مقطع فيديو يظهر فرار ميلشيات الحوثي من جبهات القتال في مأرب مأرب تعيد نشر الفيديو.

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