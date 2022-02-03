موشن جرافيك.. تقرير حكومي يهاجم محافظ حضرموت ويكشف أرقام مهولة عن دعم المحافظة إمريكا عقوبات وشيكة على جماعة الحوثي وقادته.. تقرير فيديو يظهر هروب مليشيا الحوثي من جبهات القتال في مأرب عاجل - ضربات جوية متفرقة للتحالف على مواقع حوثية في صنعاء عاجل.. هجوم جوي جديد يستهدف الإمارات والاخير تصدر بيان الحكومة اليمنية: ندرس خطط إعادة الإعمار بالتنسيق مع المجتمع الدولي بينهم قيادي برتبة لواء.. مأرب برس ينشر أسماء ورتب قتلى المليشيات اليوم الأربعاء صحيفة مشهورة تكشف انسحاب أمريكا من الشرق الأوسط والصين تحل محلها أمريكا تعرض 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن أخطر رجلين اليمنيون عاجزون عن شراء عسلهم المشهور عالميا بسبب الحرب
عرض الجيش الوطني اليمني مقطع فيديو يظهر فرار ميلشيات الحوثي من جبهات القتال في مأرب مأرب تعيد نشر الفيديو.