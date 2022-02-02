عاجل - ضربات جوية متفرقة للتحالف على مواقع حوثية في صنعاء

الأربعاء 02 فبراير-شباط 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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شنت مقاتلات التحالف العربي قبل قليل ضربات جوية متفرقة على مواقع المليشيات في صنعاء وضواحيها.

وذكرت مصادر "مأرب برس" بان الضربات جوية استهدفت مواقع المليشيات في منطقة الصباحة بمديرية بني مطر التابعة إداريا لمحافظة صنعاء و منطقة الصمع بمديرية أرحب شمالي العاصمة.