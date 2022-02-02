عاجل.. هجوم جوي جديد يستهدف الإمارات والاخير تصدر بيان

الأربعاء 02 فبراير-شباط 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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أفادت وزارة الدفاع الإماراتية، مساء اليوم الأربعاء، اعتراض 3 مسيرات اخترقت الأجواء الإماراتية.

وأضافت الوزارة أن اعتراض المسيرات الـ 3 وتدميرها تم بعيدا عن المناطق السكنية.

وأكدت الدفاع الإماراتية أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء.