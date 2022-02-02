عاجل - ضربات جوية متفرقة للتحالف على مواقع حوثية في صنعاء عاجل.. هجوم جوي جديد يستهدف الإمارات والاخير تصدر بيان الحكومة اليمنية: ندرس خطط إعادة الإعمار بالتنسيق مع المجتمع الدولي بينهم قيادي برتبة لواء.. مأرب برس ينشر أسماء ورتب قتلى المليشيات اليوم الأربعاء صحيفة مشهورة تكشف انسحاب أمريكا من الشرق الأوسط والصين تحل محلها أمريكا تعرض 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن أخطر رجلين اليمنيون عاجزون عن شراء عسلهم المشهور عالميا بسبب الحرب مصرع وإصابة أكثر من 35 عنصرًا حوثيًا غربي محافظة تعز أردوغان يكشف عن حدث هام ستشهده تركيا في مجال الغاز الإعلام الحوثي يتخبط ويعجز عن نفي مقتل زعيمهم أو أصابته
أفادت وزارة الدفاع الإماراتية، مساء اليوم الأربعاء، اعتراض 3 مسيرات اخترقت الأجواء الإماراتية.
وأضافت الوزارة أن اعتراض المسيرات الـ 3 وتدميرها تم بعيدا عن المناطق السكنية.
وأكدت الدفاع الإماراتية أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء.