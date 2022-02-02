بينهم قيادي برتبة لواء.. مأرب برس ينشر أسماء ورتب قتلى المليشيات اليوم الأربعاء

الأربعاء 02 فبراير-شباط 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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اعترفت مليشيات الحوثي الإرهابية اليوم الاربعاء بمصرع أحد قيادتها العسكرية و18 عنصراً برتب مختلفة بنيران قوات الشرعية في جبهات اطراف مأرب.

وذكرت وكالة سبأ النسخة الحوثية المزورة بأن المليشيات شيعت اليوم في صنعاء جثث 19 عنصرا من قتلاها بينهم قيادي ميداني رفيع ينتحل رتبة لواء.

مأرب برس يعيد نشر قائمة القتلى :

اللواء أحمد صالح البدوي

العقيد عصام فيصل الطوقي

، الرائد يحيى علي شاهرة،

الرائد وايل محمد شحطرة

، النقيب أديب أحمد نهشل،

النقيب محمد خالد رسام

، النقيب نجيب محمد الملحاني

، النقيب حسان محمد الصعدي.

الملازم أول زيد علي الخيامي،

الملازم أول هيثم صيفان المشراقي

، الملازم أول علي أحمد العنتري،

الملازم أول بشار عبدالرحمن المحبشي

، الملازم أول محمد عبده الفقيه

، الملازم ثاني إبراهيم صالح الجعمي

، الملازم ثاني أحمد محمد الروضي

، الملازم ثاني أحمد محمد الرعيني،

الملازم ثاني عدي عبدالله القاسمي،

المساعد محمد منصور يمن

المساعد بادي سكبي الداودي.