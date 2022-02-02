مصرع وإصابة أكثر من 35 عنصرًا حوثيًا غربي محافظة تعز

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أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، مصرع وإصابة أكثر من 35 عنصرا من مليشيا الحوثي الإيرانية غرب محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله، إن مليشيا الحوثي شنّت فجر اليوم، هجوماً في جبهة العنين، لمحاولة استعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية إلا أن أبطال الجيش والمقاومة كانوا لها بالمرصاد.
وأضاف المصدر، أن المعارك انتهت بفرار المليشيا الحوثية بعد مصرع ما لا يقل عن 15 مسلحاً من عناصرها وجرح أكثر من 20 آخرين، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية.
وكانت قوات الجيش قد حررت خلال الأيام الماضية عدّة مواقع استراتيجية تطل على الخط الرابط بين محافظتي تعز والحديدة، بإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية.