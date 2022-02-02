الإعلام الحوثي يتخبط ويعجز عن نفي مقتل زعيمهم أو أصابته

الأربعاء 02 فبراير-شباط 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس- خاص

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علق الكاتب الصحافي عبدالفتاح الحكيمي على محاولة الحوثيين التغطية على مصرع عبدالملك الحوثي من خلال نشر خبر مزيف عن لقاء كاذب زعموا أنه تم بين الصريع وشيوخ قبائل، وقال أن ذلك كَشَف أكثر حقيقة مقتل زعيم الإرهابيين الحوثيين في ضربات التحالف الجوية الشهر الماضي.

وأضاف الحكيمي لموقع مأرب برس "من الواضح مدى التخبط الكبير الذي يعيشه إعلام الحوثيين كون ما نشرته قناة المسيرة التابعة لهم وغيرها مجرد صورة ولقطة شخصية جامدة قديمة وصامتة لوجه عبدالملك الحوثي وليس كما اعتاد الناس على ظهوره دائماً في الأحداث الكبيرة من خلال خطبة مصورة جديدة أو تعليق جديد على مستجدات الأحداث واستهداف الإمارات الأخير الذي سوف يؤكد حقيقة أنه لا يزال على قيد الحياة ، كما أن المسيرة لم تنشر كلمة مسجلة ومصورة بصوت عبدالملك في اللقاء المزعوم ولا صور وأسماء من زعمت القناة أنهم حضروا الإجتماع المرئي المزعوم مع الصريع.

وقال الحكيمي لمأرب برس "أكد مصرع عبدالملك الحوثي إن قيادات الجماعة مرتبكة ومتخبطة إلى درجة كبيرة لم تستطع معها مطابخهم الإعلامية والسياسية نفي خبر مقتله ولا اختيار طريقة تضليل مناسبة على الرأي العام، لأن حقيقة مصرع الإرهابي الأول في جماعة الحوثيين كما يبدو أكبر من أن يتجاوزوها.