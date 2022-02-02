تعز.. قوات الجيش تكسر هجوماً لمليشيا الحوثي غرب تعز وتكبّدها خسائر كبيرة

الأربعاء 02 فبراير-شباط 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - تعز

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كسر أبطال الجيش والمقاومة الشعبية، فجر اليوم، هجوماً لمليشيا الحوثي الإيرانية غرب تعز، وألحقوا بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مليشيا الحوثي شنّت هجوماً في جبهة العنين لمحاولة استعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية إلا أن أبطال الجيش والمقاومة كانوا لها بالمرصاد.

وأكد أن المعارك انتهت بفرار المليشيا الحوثية بعد مصرع ما لا يقل عن 15 مسلحاً من عناصرها وجرح أكثر من 20 آخرين. إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية.

وكانت قوات الجيش قد حررت خلال الأيام الماضية عدّة مواقع استراتيجية تطل على الخط الرابط بين محافظتي تعز والحديدة، بإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية.