أسعار الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم

الأربعاء 02 فبراير-شباط 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاربعاء 2-2-2022:

الأسعار في صنعاء

شراء الدولار 601

بيع الدولار 603

شراء السعودي 158.70

بيع السعودي 158.90

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار 1067

بيع الدولار 1085

شراء السعودي 280

بيع السعودي 290