أسعار الصرف في عدن وصنعاء مساء اليوم

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاربعاء 2-2-2022:
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 601
بيع الدولار 603
شراء السعودي 158.70
بيع السعودي 158.90
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1067
بيع الدولار 1085
شراء السعودي 280
بيع السعودي 290