رفض لمقترح يستهدف راس السلطة في اليمن وقرار أمريكي خاطئ كلف البلد ثمنا كبيرا

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اعتبر مسئول في الحكومة اليمنية ، الحديث حول مقترح لتشكيل "مجلس رئاسي"، انقلاب على الإرادة، حسب وصفه.
وقال وزير الإعلام معمر الارياني ان الأصوات التي تطرح مسألة "تشكيل مجلس رئاسي يمني"،هي امتداد لرؤية مليشيا الحوثي، وتخدم مخططاتها في إسقاط الشرعية الدستورية، والانقلاب على إرادة اليمنيين، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
واضاف خلال لقاء عبر مساحة صوتية نظمتها "عكاظ" على تويتر، إن تلك الأصوات مرفوضة جملة وتفصيلا، والشعب اليمني لن يتنازل عن هدفه المتمثل في استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب.
قرار خاطئ
وفي سياق منفصل قال معمر الإرياني، إن اليمن يدفع "ثمناً كبيراً" نتيجة القرار الخاطئ لإدارة الرئيس الأمريكي جوبايدن بإلغاء مليشيا الحوثي من المنظمات الإرهابية.
وأضاف إن إلغاء البيت الأبيض تصنيف الحوثيين مليشيا إرهابية بالقرار الخاطئ الذي يدفع اليمن ثمناً كبيراً تجاهه، مشيراً إلى أن البيت الأبيض والمجتمع الدولي راهن على قبول الحوثيين بالسلام، بيد أنهم قتلوا وشردوا اليمنيين وأطلقوا الصواريخ والطائرات المسيّرة على المدنيين.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي، صبح لديه قناعة بأن مليشيا الحوثي لا تؤمن بالسلام، داعياً المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية؛ نظراً لأن ذلك مطلب لكل اليمنيين.
وأكد الإرياني "أن العقيدة الحوثية مبنية على القتال لا غيره، وتستغل السلام بشكل مؤقت عند خسائرها وهزائمها لإعادة ترتيب صفوفها".
ولفت الوزير، إلى أن الحوثي "نفذ العديد من ممارسات التنظيمات والجماعات الإرهابية الأخرى كـ"القاعدة" و"داعش"، وسنعمل وصولاً لإعلان "الحوثي" منظمة إرهابية، علماً بأنه قد صدرت أحكام من القضاء العسكري على بعض القيادات الحوثية.